Il y a quelques jours, Kourtney Kardashian et Younes Bendjima officialisaient leurs retrouvailles. Et si leur rabibochage n’a pas été vu d’un très bon oeil pour tout le monde, sachez que le Frenchie est comblé d’avoir retrouvé celle qui pourrait arrêter la télé-réalité. Explications.

Alors que certains internautes voient cette relation comme toxique, Kourtney Kardashian file de nouveau le parfait amour avec Younes Bendjima. « Leur relation est toxique. Il l’éloigne de sa famille, il la retire de son émission, il n’aime pas les vêtements qu’elle porte et elle parle de son envie de déménager. On est beaucoup dans le contrôle là. Le plus gros signal d’alarme, c’est qu’il crée un fossé entre elle et ses proches. Le fait qu’ils se voient en secret lui donne plus d’énergie. Elle ferait mieux de s’accrocher à ses enfants et sa famille parce qu’elle va souffrir » a même écrit un internaute à ce sujet.

Seulement voilà, les haters n’auront pas raison de leur réconciliation apparemment. Une source proche a même fait d’adorables révélations sur le mannequin au micro de Hollywood Life à qui elle a confié: « Younes ne fréquente que Kourtney, elle est la seule femme qu’il désire et il est heureux de refaire partie de sa vie. Il la laisse mener la danse et ne lui met pas la pression mais il aimerait que les choses redeviennent sérieuses entre eux. Il est fou d’elle. De base, il ne voulait pas que leur relation s’arrête et il a toujours tout fait pour qu’elle lui laisse une seconde chance. Il lui a avoué ses sentiments, pas forcément via des mots mais avec des actions car il sait que Kourtney est une femme intelligente qui ne se laisse pas baratiner »

« Il sait qu’elle a besoin d’un homme, un vrai, qui sera présent pour la soutenir quand elle en a besoin. Il l’adore mais ne presse pas les choses . Il aime simplement passer du temps avec elle et attend de voir où ça les mènera. Mais il espère être avec elle pendant un long moment, et même si elle ne veut pas officialiser les choses, il respectera son choix. Pareil si c’est le contraire. Il ne laissera pas son indécision affecter les sentiments qu’il a pour elle. Il veut être avec Kourtney et est prêt à lui prouver qu’il sera sa dernière relation amoureuse », a ajouté l’informateur. Pourvu que cela dure cette fois-ci !

Il y a quelques jours, Kourtney Kardashian et Younes Bendjima officialisaient leurs retrouvailles. Et si leur rabibochage n’a pas été vu d’un très bon oeil pour tout le monde, sachez que le Frenchie est comblé d’avoir retrouvé celle qui pourrait arrêter la télé-réalité. Explications.

Alors que certains internautes voient cette relation comme toxique, Kourtney Kardashian file de nouveau le parfait amour avec Younes Bendjima. « Leur relation est toxique. Il l’éloigne de sa famille, il la retire de son émission, il n’aime pas les vêtements qu’elle porte et elle parle de son envie de déménager. On est beaucoup dans le contrôle là. Le plus gros signal d’alarme, c’est qu’il crée un fossé entre elle et ses proches. Le fait qu’ils se voient en secret lui donne plus d’énergie. Elle ferait mieux de s’accrocher à ses enfants et sa famille parce qu’elle va souffrir » a même écrit un internaute à ce sujet.

Seulement voilà, les haters n’auront pas raison de leur réconciliation apparemment. Une source proche a même fait d’adorables révélations sur le mannequin au micro de Hollywood Life à qui elle a confié: « Younes ne fréquente que Kourtney, elle est la seule femme qu’il désire et il est heureux de refaire partie de sa vie. Il la laisse mener la danse et ne lui met pas la pression mais il aimerait que les choses redeviennent sérieuses entre eux. Il est fou d’elle. De base, il ne voulait pas que leur relation s’arrête et il a toujours tout fait pour qu’elle lui laisse une seconde chance. Il lui a avoué ses sentiments, pas forcément via des mots mais avec des actions car il sait que Kourtney est une femme intelligente qui ne se laisse pas baratiner »

« Il sait qu’elle a besoin d’un homme, un vrai, qui sera présent pour la soutenir quand elle en a besoin. Il l’adore mais ne presse pas les choses . Il aime simplement passer du temps avec elle et attend de voir où ça les mènera. Mais il espère être avec elle pendant un long moment, et même si elle ne veut pas officialiser les choses, il respectera son choix. Pareil si c’est le contraire. Il ne laissera pas son indécision affecter les sentiments qu’il a pour elle. Il veut être avec Kourtney et est prêt à lui prouver qu’il sera sa dernière relation amoureuse », a ajouté l’informateur. Pourvu que cela dure cette fois-ci !