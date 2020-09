Le confinement aura eu son lot de surprises. En effet, beaucoup de choses se sont passées du côté de nos stars préférées. Quelques mois après leur rabibochage, Gigi Hadid a même annoncé qu’elle était enceinte de Zayn Malik. Aujourd’hui, les deux tourtereaux sont officiellement parents d’une petite fille.

Zayn Malik et Gigi Hadid ont connu des hauts et des bas ces dernières années. Et pourtant, cela n’a jamais empêché au duo de toujours se remettre ensemble. « Ils passent leur temps loin de l’autre depuis le début du mois de novembre (…) Ils pensent que c’est le mieux pour leur relation en ce moment (…) ils ont tous les deux été concentrés sur eux-mêmes et leurs carrières (…) C’est fini entre eux. Ils pourront peut-être se remettre ensemble un jour, mais, pour le moment, c’est terminé (…) Elle se coupait de tous ses amis dès qu’ils étaient ensemble. Elle se concentrait et mettait toute son énergie sur lui en permanence et c’est devenu un peu trop » racontait une source proche au site Justjared lors de leur rupture en 2019.

Mais toujours cela est bel et bien derrière eux désormais. Malgré d’incroyables rumeurs au sujet de la paternité de son bébé, Gigi Hadid a pu vivre sa grossesse totalement comblée aux côtés de sa famille mais surtout de Zayn Malik. Ce mercredi 23 septembre, le couple a enfin pu partager sa joie par le biais de plusieurs photos sur Instagram. « Notre petite fille est là, en bonne santé et belle. Essayer de mettre des mots sur ce que je ressens en ce moment serait une tâche impossible. L’amour que je ressens pour ce petit être humain dépasse l’entendement. Je suis reconnaissant de la connaître, fier qu’elle soit mienne et reconnaissant pour la vie que nous allons vivre ensemble » a d’abord écrit le chanteur.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Zayn Malik (@zayn) le 23 Sept. 2020 à 8 :17 PDT

De son côté, la jeune maman a déclaré: « Notre fille nous a rejoint sur Terre ce week-end et elle a déjà changé notre monde. On en est fous amoureux »



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gigi Hadid (@gigihadid) le 23 Sept. 2020 à 8 :37 PDT



Trop chou !

