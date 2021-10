Clap de fin pour Zayn Malik et Gigi Hadid. Après avoir connu des hauts et des bas depuis 2015, les parents de la petite Khai âgée d’un an se seraient séparés. Leur rupture aurait même tourné au vinaigre puisque la mère du mannequin accuse le chanteur de l’avoir frappée. Et cela aurait eu de lourdes conséquences. Explications.

Entre Zayn Malik et Gigi Hadid, cela a longtemps été les feux de l’amour. Avec l’arrivée de leur premier enfant, les fans se disaient que tout s’était apaisé entre eux. Pourtant coup de théâtre puisque Yolanda Hadid a accusé son ancien beau fils de l’avoir frappée comme le révèle TMZ. Les faits se seraient produits la semaine dernière. Au vu des accusations à son égard, l’ex membre de One Direction a décidé de prendre la parole tout en déclarant que pour protéger sa fille et « l’espace sûr créé pour qu’elle grandisse », il a « décidé de ne pas contester les déclarations liées à une dispute que j’ai eu avec un membre de la famille de ma partenaire qui est entré chez nous alors que ma partenaire n’était pas là depuis plusieurs semaines (…) Je démens catégoriquement avoir frappé Yolanda Hadid et, pour ma fille, je refuse de donner plus de détails. J’espère que Yolanda va changer d’avis sur ces fausses accusations et va nous permettre de gérer ces problèmes familiaux en privé (…) Gigi est uniquement focalisée sur ce qu’il y a de mieux pour Khai. Elle demande le respect de son intimité ».

Zayn Malik séparé de Gigi Hadid : il a été condamné à du sursis

Selon TMZ, Yolanda Hadid a bel et bien porté plainte contre Zayn Malik et le chanteur aurait été inculpé pour « quatre faits de harcèlement » selon des documents. La fameuse altercation aurait eu lieu le 29 septembre dernier dans la maison de deux tourtereaux située en Pennsylvanie. Le jeune papa aurait insulté sa belle-mère de « p*te hollandaise » et lui aurait demandé de ne pas approcher de sa fille. De plus, il aurait « poussé Yolanda contre une armoire, lui causant de l’anxiété et de la douleur physique ».

Zayn Malik aurait aussi tenu des propos violents contre Gigi Hadid par téléphone et tenté de s’en prendre à un agent de sécurité présent au moment de cette dispute. Si le chanteur a nié les faits sauf l’une des quatre accusations où il a plaidé coupable, la justice a déjà tranché. En effet, il a été condamné à 90 jours de sursis pour chacune des accusations soit 360 jours. Il doit également suivre un cours de « maîtrise de soi » et suivre un programme contre les violences conjugales. Il n’a pas le droit d’entrer en contact avec Yolanda Hadid et l’agent de sécurité et doit payer une amende dont le montant n’a pas été précisé.